Recharge เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Recharge ตั้งแต่ $48,179 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $103,565 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Recharge. อัปเดตล่าสุด: 8/7/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $86.4K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$48.2K
การตลาด
$73.1K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$76.2K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$95.1K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$104K
ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Recharge คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $103,565 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Recharge คือ $81,331

