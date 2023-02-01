ไดเรกทอรีบริษัท
Recharge Payments
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Recharge Payments เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Recharge Payments ตั้งแต่ $79,644 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การตลาด ที่ต่ำสุดถึง $295,470 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Recharge Payments. อัปเดตล่าสุด: 8/7/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $195K
การตลาด
$79.6K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$128K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$99.5K
การขาย
$223K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$295K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Recharge Payments คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $295,470 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Recharge Payments คือ $161,722

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Recharge Payments

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • PayPal
  • Google
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Coinbase
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ