Raisin
Raisin เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Raisin ตั้งแต่ $60,022 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ต่ำสุดถึง $109,209 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Raisin. อัปเดตล่าสุด: 8/8/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $92.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $77.1K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$60K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$109K
คำถามที่พบบ่อย

El rol més ben pagat informat a Raisin és ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $109,209. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Raisin és de $84,664.

