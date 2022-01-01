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National Grid
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National Grid เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน National Grid ตั้งแต่ $61,152 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรเคมี ที่ต่ำสุดถึง $238,800 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ National Grid. อัปเดตล่าสุด: 7/27/2025

$160K

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นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $154K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $142K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

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นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $73.4K
วิศวกรเครื่องกล
Median $100K
วิศวกรเคมี
$61.2K
วิศวกรโยธา
$148K
วิศวกรไฟฟ้า
$163K
ทรัพยากรบุคคล
$114K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$80.4K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$101K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$114K
ผู้จัดการโปรแกรม
$163K
ผู้จัดการโครงการ
$115K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$153K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$239K
สถาปนิกโซลูชัน
$227K
นักวิจัย UX
$159K
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คำถามที่พบบ่อย

A legmagasabb fizetésű szerep a National Grid-nél a ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level, évi $238,800 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A National Grid-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $130,800.

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    ไม่พบงานเด่นสำหรับ National Grid

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