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Natera
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Natera เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Natera ตั้งแต่ $80,400 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $314,420 สำหรับ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Natera. อัปเดตล่าสุด: 7/27/2025

$160K

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วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $186K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $190K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $130K

สารสนเทศสุขภาพ

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

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ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $313K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$80.4K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$93K
นักวิเคราะห์การเงิน
$310K
การตลาด
$189K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$314K
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คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Natera คือ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $314,420 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Natera คือ $188,940

งานเด่น

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