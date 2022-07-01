ไดเรกทอรีบริษัท
Metropolis Technologies
Metropolis Technologies เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Metropolis Technologies ตั้งแต่ $74,625 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ต่ำสุดถึง $295,000 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Metropolis Technologies. อัปเดตล่าสุด: 8/7/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $295K
นักวิเคราะห์การเงิน
$74.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$199K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$86.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Metropolis Technologies คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $295,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Metropolis Technologies คือ $142,525

