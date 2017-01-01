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    mbazar.com
    เว็บไซต์
    2017
    ปีที่ก่อตั้ง
    20
    จำนวนพนักงาน
    $1M-$10M
    รายได้โดยประมาณ
    สำนักงานใหญ่

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