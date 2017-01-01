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    Lindström Group is a leading textile service company that offers sustainable and user-friendly textile solutions to businesses globally. Their services enhance company images and support daily operations, delivering exceptional value.

    lindstromgroup.com
    เว็บไซต์
    1848
    ปีที่ก่อตั้ง
    4,000
    จำนวนพนักงาน
    $250M-$500M
    รายได้โดยประมาณ
    สำนักงานใหญ่

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