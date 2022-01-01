ไดเรกทอรีบริษัท
Kroger
Kroger เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Kroger ตั้งแต่ $33,446 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $211,050 สำหรับ การดำเนินงานการตลาด ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Kroger. อัปเดตล่าสุด: 8/7/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรข้อมูล

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $135K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
Median $99.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $118K
ผู้จัดการโครงการ
Median $170K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $186K
นักบัญชี
$80.6K

นักบัญชีเทคนิค

ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$50.7K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$126K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$33.4K
บริการลูกค้า
$78.6K
ความสำเร็จของลูกค้า
$75.4K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$60.3K
นักวิเคราะห์การเงิน
$95.5K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$191K
การตลาด
$94.3K
การดำเนินงานการตลาด
$211K
ผู้จัดการโปรแกรม
$169K
นักสรรหาบุคลากร
$74.9K
การขาย
$86.7K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$69.7K
นักวิจัย UX
$191K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Kroger คือ การดำเนินงานการตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $211,050 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Kroger คือ $112,381

