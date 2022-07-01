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Found
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Found เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Found ตั้งแต่ $169,150 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $358,241 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Found. อัปเดตล่าสุด: 7/26/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

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ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$169K
การตลาด
$181K
นักสรรหาบุคลากร
$188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

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วิศวกรซอฟต์แวร์
$358K
นักวิจัย UX
$172K
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คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Found is วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $358,241. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Found is $180,900.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Found

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