ไดเรกทอรีบริษัท
Eightfold
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Eightfold เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Eightfold ตั้งแต่ $46,072 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $521,380 สำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Eightfold. อัปเดตล่าสุด: 8/8/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $51.1K
ทรัพยากรบุคคล
$521K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$173K
ผู้จัดการโครงการ
$204K
นักสรรหาบุคลากร
$81.5K
การขาย
$119K
วิศวกรขาย
$173K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$390K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Eightfold, Options เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

มีคำถาม? ถามชุมชน

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อโต้ตอบกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำอาชีพ และอื่นๆ

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Eightfold คือ ทรัพยากรบุคคล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $521,380 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Eightfold คือ $146,130

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Eightfold

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • FLEXE
  • RMS
  • Coda
  • Snorkel AI
  • Okcoin
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ