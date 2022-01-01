ไดเรกทอรีบริษัท
Credit Karma
Credit Karma เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Credit Karma ตั้งแต่ $99,500 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การดำเนินงานธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $727,714 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Credit Karma. อัปเดตล่าสุด: 8/8/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรข้อมูล

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $489K

การตลาด
Median $273K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $280K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $447K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $200K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
Median $285K
การพัฒนาธุรกิจ
Median $224K
การดำเนินงานธุรกิจ
$99.5K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$334K
ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$561K
ผู้จัดการโปรแกรม
$154K
นักสรรหาบุคลากร
$117K
การขาย
$408K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$219K
สถาปนิกโซลูชัน
$362K

สถาปนิกข้อมูล

Cloud Security Architect

ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Credit Karma, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Credit Karma คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Director level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $727,714 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Credit Karma คือ $321,045

