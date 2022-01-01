Credit Karma เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Credit Karma ตั้งแต่ $99,500 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การดำเนินงานธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $727,714 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Credit Karma. อัปเดตล่าสุด: 8/8/2025
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Credit Karma, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:
25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
