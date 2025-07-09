ไดเรกทอรีบริษัท
Colt Technology Services เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Colt Technology Services ตั้งแต่ $41,423 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ที่ปรึกษาการจัดการ ที่ต่ำสุดถึง $134,907 สำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Colt Technology Services. อัปเดตล่าสุด: 8/8/2025

$160K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$56.1K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$41.4K
ผู้จัดการโครงการ
$135K

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Colt Technology Services is ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $134,907. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Colt Technology Services is $56,068.

