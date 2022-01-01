ไดเรกทอรีบริษัท
ChargePoint
ChargePoint เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน ChargePoint ตั้งแต่ $55,088 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $266,325 สำหรับ ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ChargePoint. อัปเดตล่าสุด: 8/8/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $190K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $130K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $160K

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$55.1K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$59K
วิศวกรไฟฟ้า
$209K
นักวิเคราะห์การเงิน
$224K
ทรัพยากรบุคคล
$113K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$104K
วิศวกรเครื่องกล
$158K
ผู้จัดการโปรแกรม
$234K
การขาย
$206K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$244K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$266K
ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ ChargePoint, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ ChargePoint คือ ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $266,325 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ ChargePoint คือ $175,000

