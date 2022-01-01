ไดเรกทอรีบริษัท
Applied Intuition
Applied Intuition เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Applied Intuition ตั้งแต่ $100,500 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิจัย UX ที่ต่ำสุดถึง $483,570 สำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Applied Intuition. อัปเดตล่าสุด: 8/7/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักสรรหาบุคลากร
Median $140K
การพัฒนาธุรกิจ
$218K

ทรัพยากรบุคคล
$422K
วิศวกรเครื่องกล
$136K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$484K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$143K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$201K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$201K
นักวิจัย UX
$101K
ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Applied Intuition, Options เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Applied Intuition is นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $483,570. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Applied Intuition is $200,940.

