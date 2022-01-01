Change
Google
วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
พื้นที่มหานครนิวยอร์ก
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ดูข้อมูลแต่ละรายการ
Applied Intuition
Applied Intuition
ภาพรวม
เงินเดือน
ผลประโยชน์
งาน
ใหม่
แชท
Applied Intuition ผลประโยชน์
มูลค่ารวมโดยประมาณ: $1,095
ประกันสุขภาพและสุขภาวะ
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
Life Insurance
Free Snacks
$730
Free Lunch
Maternity Leave
12 weeks
Paternity Leave
12 weeks
Sick Time
PTO (Vacation / Personal Days)
การเงินและการเกษียณ
401k
สิทธิพิเศษและส่วนลด
Learning and Development
Employee Discount
Applied Intuition สิทธิพิเศษและผลประโยชน์
ผลประโยชน์
คำอธิบาย
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
401k
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Free Lunch
Maternity Leave
12 weeks
Paternity Leave
12 weeks
Sick Time
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
