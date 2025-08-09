Finansanalytiker Lön i Bulgaria

Den genomsnittliga totala kompensationen för en Finansanalytiker i Bulgaria är BGN 41,139.

Vad är lönen för en Finansanalytiker i Bulgaria?

Vad är minimilönen för en Finansanalytiker i Bulgaria?

Även om det inte finns någon minimilön för en Finansanalytiker i Bulgaria, är den genomsnittliga totala kompensationen BGN 41,139.