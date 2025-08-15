Modedesigner Lön i Canada

Den genomsnittliga totala kompensationen för en Modedesigner i Canada är CA$66,809.

Vad är lönen för en Modedesigner i Canada?

Vad är minimilönen för en Modedesigner i Canada?

Även om det inte finns någon minimilön för en Modedesigner i Canada, är den genomsnittliga totala kompensationen CA$66,809.