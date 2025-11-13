Chef för datavetenskap Lön i Santiago, Chile

Ta en minut för att stödja lönerättvisa!
Genom att bidra med din lön och uppmana dina vänner att göra detsamma får du och hela gemenskapen bättre insikter.
Genom att bidra med din lön och uppmana dina vänner att göra detsamma får du och hela gemenskapen bättre insikter.
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year,...
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
What do Product Managers even do?
1-på-1 Löneförhandling
Få betalt, bli inte lurad. Vi har hjälpt personer som dig att få höjningar på 300 000+ kr (ibland 3 000 000+ kr).
CV-granskning
Sluta söka jobb. Få rekryterare att jaga dig istället.
Vad är lönen för en Chef för datavetenskap i Santiago, Chile?
Den genomsnittliga totalkompensationen för en Chef för datavetenskap i Santiago, Chile är CLP 47,655,894.
Vad är minimilönen för en Chef för datavetenskap i Santiago, Chile?
Även om det inte finns någon minimilön för en Chef för datavetenskap i Santiago, Chile, är den genomsnittliga totalkompensationen CLP 47,655,894.
Vilket företag betalar mest för en Chef för datavetenskap i Santiago, Chile?
Det högst betalande företaget för en Chef för datavetenskap i Santiago, Chile är ByteDance med en genomsnittlig totalkompensation på CLP 233,883,229.
Jag har en annan fråga
Var den här sidan till hjälp?