Revisor Lön i Costa Rica

Den genomsnittliga totalkompensationen för en Revisor i Costa Rica är CRC 13,224,414.

Vad är lönen för en Revisor i Costa Rica?

Vad är minimilönen för en Revisor i Costa Rica?

Även om det inte finns någon minimilön för en Revisor i Costa Rica, är den genomsnittliga totalkompensationen CRC 13,224,414.