  • Löner
  • Teknisk programchef

  • Alla Teknisk programchef löner

  • Greater Bengaluru

Zoom Teknisk programchef Löner i Greater Bengaluru

Teknisk programchef-ersättning in Greater Bengaluru på Zoom uppgår till ₹5.57M per year för ZP4. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Zooms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.57M
₹2.68M
₹2.68M
₹206K
Visa 2 Fler nivåer
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Zoom omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Teknisk programchef på Zoom in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹5,572,912. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Zoom för Teknisk programchef rollen in Greater Bengaluru är ₹5,567,888.

