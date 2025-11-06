Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Zoom varierar från $155K per year för ZP1 till $393K per year för ZP5. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $250K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Zooms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
ZP1
$155K
$122K
$27.4K
$6.2K
ZP2
$188K
$149K
$33.2K
$5.9K
ZP3
$264K
$190K
$64.7K
$9.1K
ZP4
$343K
$217K
$111K
$15.2K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Zoom omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
