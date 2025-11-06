Produktchef-ersättning in San Francisco Bay Area på Zoom varierar från $177K per year för ZP1 till $338K per year för ZP5. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $265K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Zooms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
ZP1
$177K
$130K
$36.5K
$10.5K
ZP2
$284K
$154K
$118K
$12.7K
ZP3
$220K
$177K
$36.7K
$6.8K
ZP4
$335K
$218K
$98.8K
$18K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Zoom omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)