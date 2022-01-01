Företagskatalog
Zoom Löner

Zooms löner varierar från $30,602 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $487,550 för en Affärsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zoom. Senast uppdaterad: 9/19/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

DevOps-Ingenjör

Forskare

Produktchef
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Produktdesigner
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX-Designer

Rekryterare
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marknadsföring
Median $225K

Produktmarknadsföringschef

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $310K
Försäljning
Median $200K
Affärsanalytiker
Median $137K
Dataanalytiker
Median $210K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $212K
Finansanalytiker
Median $155K
Projektledare
Median $145K
Personalresurser
Median $188K
Säljingenjör
Median $239K
Revisor
$192K

Teknisk Revisör

Administrativ assistent
$42.2K
Chef för affärsoperationer
$259K
Affärsutveckling
$488K
Företagsutveckling
$189K
Kundservice
$73.7K
Kundserviceoperationer
$83.1K
Chef för datavetenskap
$114K
Datavetare
$30.6K
Grafisk designer
$259K
Informationsteknolog (IT)
$131K
Juridik
$296K
Marknadsföringsoperationer
$456K
Programchef
$147K
Försäljningsstöd
$143K
Lösningsarkitekt
$223K

Molnsäkerhetsarkitekt

Teknisk Kontoansvarig
$180K
Teknisk programchef
$64K
Teknisk skribent
$132K
Förtroende och säkerhet
$94.6K
UX-forskare
$211K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Zoom omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Zoom är Affärsutveckling at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $487,550. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Zoom är $200,000.

