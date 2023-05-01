ZOE Löner

ZOEs löner varierar från $30,720 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $166,414 för en Personalavdelning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ZOE . Senast uppdaterad: 11/15/2025