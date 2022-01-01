Zocdoc Löner

Företagskatalog
Zocdocs löner varierar från $70,350 i total ersättning per år för en Kundsuccess i den lägre delen till $225,750 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zocdoc. Senast uppdaterad: 9/13/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Marknadsföring
Median $200K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $226K

Datavetare
Median $168K
Kundsuccess
$70.4K
Produktdesigner
$201K
Produktchef
$173K
Projektledare
$136K
Rekryterare
$142K
Försäljning
$109K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Zocdoc omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Zocdoc är Chef för mjukvaruingenjörer med en årlig total ersättning på $225,750. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Zocdoc är $168,000.

