ZipRecruiter
ZipRecruiter Löner

ZipRecruiters löner varierar från $79,600 i total ersättning per år för en Personalavdelning i den lägre delen till $422,417 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ZipRecruiter. Senast uppdaterad: 11/15/2025

Mjukvaruingenjör
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Datavetare
Median $170K
Produktchef
Median $258K

Produktdesigner
Median $142K

UX-designer

Chef för mjukvaruutveckling
Median $294K
Revisor
$91.3K
Affärsanalytiker
$266K
Chef för datavetenskap
$293K
Personalavdelning
$79.6K
Marknadsföring
$259K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På ZipRecruiter omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på ZipRecruiter är Mjukvaruingenjör at the Staff Software Engineer level med en årlig total ersättning på $422,417. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ZipRecruiter är $243,072.

