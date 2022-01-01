ZipRecruiter Löner

ZipRecruiters löner varierar från $79,600 i total ersättning per år för en Personalavdelning i den lägre delen till $422,417 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ZipRecruiter . Senast uppdaterad: 11/15/2025