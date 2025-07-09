Zippi Löner

Zippis löner varierar från $24,879 i total ersättning per år för en Personalresurser i den lägre delen till $29,640 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zippi . Senast uppdaterad: 9/13/2025