Zipline Löner

Ziplines löner varierar från $136,591 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $243,800 för en Hårdvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zipline . Senast uppdaterad: 11/14/2025