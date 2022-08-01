Företagskatalog
Zip Löner

Zips löner varierar från $63,700 i total ersättning per år för en Affärsutveckling i den lägre delen till $231,150 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zip. Senast uppdaterad: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Mjukvaruingenjör
Median $200K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Affärsutveckling
$63.7K
Datavetare
$105K

Produktdesigner
$148K
Rekryterare
$124K
Försäljning
$99.5K
Chef för mjukvaruutveckling
$231K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Zip omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Zip är Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $231,150. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Zip är $124,176.

