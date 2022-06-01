Företagskatalog
Zions Bancorporation
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Zions Bancorporation Löner

Zions Bancorporations löner varierar från $35,323 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $236,175 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zions Bancorporation. Senast uppdaterad: 11/14/2025

Mjukvaruingenjör
Median $100K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Datavetare
Median $118K
IT-teknolog
Median $108K

Affärsanalytiker
Median $80K
Affärsoperationer
$68.3K
Chef för affärsoperationer
$80.4K
Kundservice
$35.3K
Investmentbanker
$70.4K
Produktchef
$236K
Programchef
$156K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Zions Bancorporation är Produktchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $236,175. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Zions Bancorporation är $90,200.

