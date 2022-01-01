Zimmer Biomet Löner

Företagskatalog
Zimmer Biomet
Zimmer Biomets löner varierar från $50,736 i total ersättning per år för en Teknisk programchef i den lägre delen till $197,985 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zimmer Biomet. Senast uppdaterad: 11/14/2025

Maskiningenjör
Median $100K

Kvalitetsingenjör

Försäljning
Median $85K
Biomedicinsk ingenjör
$124K

Affärsanalytiker
Median $105K
Datavetare
$78.4K
Produktdesigner
$66.1K
Produktdesignchef
$177K
Mjukvaruingenjör
$198K
Chef för mjukvaruutveckling
$102K
Teknisk programchef
$50.7K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Zimmer Biomet är Mjukvaruingenjör at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $197,985. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Zimmer Biomet är $101,000.

