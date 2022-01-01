Zimmer Biomet Löner

Zimmer Biomets löner varierar från $50,736 i total ersättning per år för en Teknisk programchef i den lägre delen till $197,985 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zimmer Biomet . Senast uppdaterad: 11/14/2025