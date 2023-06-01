Zilliz Löner

Zillizs löner varierar från $120,000 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $423,870 för en Personalavdelning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zilliz . Senast uppdaterad: 11/14/2025