Zeta Global Löner

Zeta Globals löner varierar från $6,636 i total ersättning per år för en Marknadsföringsoperationer i den lägre delen till $392,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zeta Global . Senast uppdaterad: 9/2/2025