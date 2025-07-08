ZestMoney Löner

ZestMoneys löner varierar från $25,280 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $114,270 för en Riskkapitalist i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ZestMoney . Senast uppdaterad: 10/18/2025