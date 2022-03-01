Z Holdings Löner

Z Holdingss löner varierar från $43,619 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $74,625 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Z Holdings . Senast uppdaterad: 11/27/2025