Den genomsnittliga totalersättningen för Rekryterare in United States på Yext varierar från $104K till $149K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Yexts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Yext omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
