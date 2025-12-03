Företagskatalog
Yext
  • Löner
  • IT-teknolog

  • Alla IT-teknolog löner

Yext IT-teknolog Löner

Medianersättningspaketet för IT-teknolog på Yext uppgår till $115K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Yexts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Medianpaket
company icon
Yext
Analyst
New York, NY
Totalt per år
$115K
Nivå
Analyst
Grundlön
$110K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Yext?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Yext omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en IT-teknolog på Yext ligger på en årlig total ersättning på $140,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Yext för IT-teknolog rollen är $95,000.

