YCH Group
YCH Group Projektledare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Projektledare in Indonesia på YCH Group varierar från IDR 296.03M till IDR 429.6M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för YCH Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Vilka är karriärnivåerna på YCH Group?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på YCH Group in Indonesia ligger på en årlig total ersättning på IDR 429,604,673. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på YCH Group för Projektledare rollen in Indonesia är IDR 296,030,110.

Andra resurser

