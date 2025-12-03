Företagskatalog
Yara International
Yara International Grafisk designer Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Grafisk designer in Singapore på Yara International varierar från SGD 70.6K till SGD 98.7K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Yara Internationals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$59.3K - $71.8K
Singapore
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$54.7K$59.3K$71.8K$76.4K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Yara International?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Grafisk designer på Yara International in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 98,704. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Yara International för Grafisk designer rollen in Singapore är SGD 70,624.

Andra resurser

