Yanolja
Den genomsnittliga totalersättningen för Teknisk programchef in Korea, South på Yanolja varierar från ₩106.63M till ₩149.28M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Yanoljas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$81K - $94.2K
Korea, South
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$74.8K$81K$94.2K$105K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Yanolja?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Teknisk programchef på Yanolja in Korea, South ligger på en årlig total ersättning på ₩149,276,641. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Yanolja för Teknisk programchef rollen in Korea, South är ₩106,626,172.

Andra resurser

