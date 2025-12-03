Företagskatalog
Yanolja Personalavdelning Löner

Medianersättningspaketet för Personalavdelning in Korea, South på Yanolja uppgår till ₩74.1M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Yanoljas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Medianpaket
company icon
Yanolja
Human Resources
Seoul, KG, Korea, South
Totalt per år
$52K
Nivå
P4
Grundlön
$52K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Yanolja?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Personalavdelning på Yanolja in Korea, South ligger på en årlig total ersättning på ₩78,913,825. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Yanolja för Personalavdelning rollen in Korea, South är ₩74,097,348.

Andra resurser

