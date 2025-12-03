Företagskatalog
Y&L Consulting
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Y&L Consulting Mjukvaruingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Mjukvaruingenjör in Romania på Y&L Consulting varierar från RON 59.4K till RON 84.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Y&L Consultings totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$15.3K - $18.1K
Romania
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Mjukvaruingenjör inlämningars hos Y&L Consulting för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Y&L Consulting?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Y&L Consulting in Romania ligger på en årlig total ersättning på RON 84,307. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Y&L Consulting för Mjukvaruingenjör rollen in Romania är RON 59,381.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Y&L Consulting

Relaterade företag

  • Uber
  • Intuit
  • Roblox
  • SoFi
  • Stripe
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yandl-consulting/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.