Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör-ersättning in Russia på Yandex varierar från RUB 1.62M per year för G14 till RUB 4.84M per year för G17. Det yearliga medianersättningspaketet in Russia uppgår till RUB 2.59M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Yandexs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
G14
RUB 1.62M
RUB 1.58M
RUB 20.7K
RUB 22.5K
G15
RUB 2.37M
RUB 2.14M
RUB 0
RUB 226K
G16
RUB 3.45M
RUB 3.01M
RUB 2.3K
RUB 439K
G17
RUB 4.84M
RUB 4.43M
RUB 0
RUB 414K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Yandex omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.