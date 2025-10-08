Backend-Mjukvaruingenjör-ersättning in Serbia på Yandex varierar från $44.1K per year för G15 till $157K per year för G18. Det yearliga medianersättningspaketet in Serbia uppgår till $81.1K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Yandexs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
G14
$ --
$ --
$ --
$ --
G15
$44.1K
$41.1K
$0
$3.1K
G16
$70.8K
$61.8K
$575
$8.3K
G17
$93.7K
$79.4K
$1.6K
$12.7K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Yandex omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.