Företagskatalog
Yalo
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktdesignchef

  • Alla Produktdesignchef löner

Yalo Produktdesignchef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Produktdesignchef in Colombia på Yalo varierar från COP 211.13M till COP 295.07M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Yalos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$57.6K - $69.8K
Colombia
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Produktdesignchef inlämningars hos Yalo för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Yalo?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktdesignchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesignchef på Yalo in Colombia ligger på en årlig total ersättning på COP 295,067,845. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Yalo för Produktdesignchef rollen in Colombia är COP 211,126,131.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Yalo

Relaterade företag

  • Stripe
  • LinkedIn
  • Apple
  • Roblox
  • Intuit
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yalo/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.