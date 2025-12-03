Företagskatalog
Yadro
Yadro Chef för mjukvaruutveckling Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för mjukvaruutveckling in Russia på Yadro varierar från RUB 5.33M till RUB 7.44M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Yadros totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$73.8K - $89.4K
Russia
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$68.1K$73.8K$89.4K$95.2K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Yadro?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Yadro in Russia ligger på en årlig total ersättning på RUB 7,443,603. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Yadro för Chef för mjukvaruutveckling rollen in Russia är RUB 5,326,026.

Andra resurser

