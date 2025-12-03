Företagskatalog
Yadro
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Yadro Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Russia på Yadro uppgår till RUB 3.33M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Yadros totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Medianpaket
company icon
Yadro
Backend Software Engineer
Saint Petersburg, SP, Russia
Totalt per år
$42.6K
Nivå
Senior
Grundlön
$42.6K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Yadro?
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Forskningsvetenskapsman

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Yadro in Russia ligger på en årlig total ersättning på RUB 5,285,493. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Yadro för Mjukvaruingenjör rollen in Russia är RUB 3,331,825.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Yadro

Relaterade företag

  • Flipkart
  • Databricks
  • PayPal
  • Stripe
  • Roblox
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yadro/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.