  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

XYZ Robotics Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på XYZ Robotics uppgår till $103K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för XYZ Roboticss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Medianpaket
company icon
XYZ Robotics
Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$103K
Nivå
L3
Grundlön
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på XYZ Robotics?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På XYZ Robotics omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på XYZ Robotics in United States ligger på en årlig total ersättning på $132,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på XYZ Robotics för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $102,500.

