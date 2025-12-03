Företagskatalog
XYZ Robotics
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

XYZ Robotics Produktdesigner Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Produktdesigner in United States på XYZ Robotics varierar från $82K till $117K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för XYZ Roboticss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$94K - $110K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$82K$94K$110K$117K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Produktdesigner inlämningars hos XYZ Robotics för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På XYZ Robotics omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktdesigner erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på XYZ Robotics in United States ligger på en årlig total ersättning på $117,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på XYZ Robotics för Produktdesigner rollen in United States är $82,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för XYZ Robotics

Relaterade företag

  • Apple
  • DoorDash
  • Snap
  • Square
  • Google
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/xyz-robotics/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.